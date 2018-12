Neues aus der OWEP-Redaktion

Wintereinbruch in Freising (Foto: Christof Dahm)

Auf einen langen Sommer folgte ein kurzer Herbst, der dann, zumindest in Freising, von einem plötzlichen Wintereinbruch vor wenigen Tagen abgelöst wurde. Angesichts der verschärften Spannungen zwischen der Ukraine und Russland muss man leider einräumen, dass auch die politische Lage in Europa eher frostig ist und die Probleme, die zu Beginn des Jahres 2018 nicht gelöst waren, uns auch 2019 weiter begleiten werden. Heft 1/2019, das eigentlich die Thematik „Meer“ eher kulturhistorisch darstellen soll, wird – soviel sei bereits verraten – im Beitrag über das Asowsche Meer auch auf den aktuellen Krisenherd eingehen.

Die Redaktion hat zuletzt am 15. November getagt und über die Planungen für 2019 diskutiert. Am selben Tag fand in der Katholischen Akademie in München die Podiumsdiskussion „Islam in Europa – Isolation oder Integration?“ statt. Bei der Veranstaltung wurde deutlich, dass auch in diesem Bereich noch viel Gesprächsbedarf besteht.

In ca. zwei Wochen wird das Länderheft „Montenegro“ ausgeliefert werden – leider hat sich durch verspäteten Eingang von Manuskripten und Ausfall zweier Autoren die Fertigstellung verzögert. Zusammen mit dem Jahresinhaltsverzeichnis werden unsere Leserinnen und Leser das Heft sozusagen als „Weihnachtsgabe“ erhalten.

Mit den besten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtfest, auch im Namen meiner beiden Mitarbeiter Bianca Münch und Thomas Hartl

Christof Dahm