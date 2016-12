Prominenter OWEP-Leser

Wir möchten heute auf einen prominenten Leser unserer Zeitschrift hinweisen: Bundespräsident Joachim Gauck kennt und schätzt unsere Zeitschrift. Pater Stefan Dartmann SJ, der Hauptgeschäftsführer von Renovabis, hat am 20. April 2013 an der Bürgerkonferenz „Ich will Europa – mitgestalten“ im Rahmen des Bellevue-Forums teilgenommen und dem Staatsoberhaupt ein Exemplar der Ausgabe 1/2012 “Zweifel an Europa?” überreicht.