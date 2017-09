Aktuelles aus der OWEP-Redaktion

Allmählich geht der Hochsommer in seine Endphase – der Bundestagswahlkampf kommt dafür allmählich in seine heiße Phase. Passend dazu liegt seit einer Woche das neue OWEP-Heft „Populismen in Europa“ vor, das länderübergreifend viele Informationen bietet und durchaus als anregende Lektüre im Vorfeld des Urnengangs am 24. September dienen könnte. Weiterführende Hinweise zum Themenkomplex bieten auch Beiträge auf Radio Vatikan und in der Onlineausgabe der „Mittelbayerischen Zeitung“.

Die kommenden Ausgaben unserer Zeitschrift richten sich wieder stärker auf historische Zusammenhänge, schlagen zugleich aber auch einen Bogen zur Gegenwart. Heft 4/2017 wird im November eine „Kleine Chronik der Sowjetunion“ enthalten, Heft 1/2018 im nächsten Februar den Blick auf das „Epochenjahr 1918“ und die damit verbundenen Weichenstellungen in Politik, Gesellschaft und Kultur richten.

Christof Dahm