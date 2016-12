Aktuelles aus der OWEP-"Werkstatt"

Der November mag insgesamt ein trüber Monat sein, hat aber auch sonnige Tage, die den Spätherbst vergolden. Dazu möchte auch die OWEP-Redaktion beitragen. Sie hat am 17. Oktober zum letzten Mal für das Jahr 2013 getagt und wird dafür sorgen, dass unsere Leserinnen und Leser in Kürze ein in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliches Heft in Händen halten werden. Der Schwerpunkt lautet „Sport – Nation – Politik“. Lassen Sie sich überraschen!

Am 17. Oktober fand die diesjährige OWEP-Podiumsveranstaltung in München zum Thema „Kroatien – Mehr als ein Reiseland“ statt. Unter http://www.renovabis.de/news/6052/podiumsgespraech-kroatien-mehr-als-reiseland findet sich ein kurzer Bericht von der gut besuchten Veranstaltung im PresseClub am Marienplatz im Herzen Münchens. Wie so oft hat sich die Presse wieder rar gemacht – schade eigentlich, denn es hat sich gelohnt (im kroatischen Rundfunk wurde über die Veranstaltung berichtet, im bayerischen Rundfunk hingegen nicht).

Noch ein kurzer Ausblick: Auch 2014 stehen wieder interessante Themen auf dem Programm. Heft 1 wird sich mit dem Thema „Europa 1914 – 2014“ befassen, Heft 2 gilt dem Thema „Hinter Gittern. Strafvollzug in Mittel- und Osteuropa“. Weiterhin vorgesehen sind ein kulturhistorisches Heft und ein Länderheft.

Schon heute wünsche ich Ihnen im Namen der Redaktion einen besinnlichen Jahresausklang.

Christof Dahm (Redakteur vom Dienst)