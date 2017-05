Anregungen aus der OWEP-Redaktion

Inzwischen ist das Länderheft „Slowenien“ erschienen und enthält Anregungen, dieses kleine und doch in vielfacher Hinsicht interessante Land kennenzulernen. Angesichts der frühsommerlichen Witterung, die derzeit in großen Teilen Europas herrscht und auch den Flieder erblühen lässt, kommen sicher Reisegedanken auf. Slowenien wäre ein lohnendes Ziel, aber auch viele andere Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, die im Laufe der Jahre in unserer Zeitschrift vorgestellt wurden, sind eine Entdeckungsreise wert. Wie wäre es mit einem Blick ins Heftarchiv, das viele Hinweise bietet?

Christof Dahm