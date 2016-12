Aus der OWEP-Werkstatt

Der Übergang vom Spätsommer zum Herbst deutet sich, wie das Bild zeigt, allmählich an. Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen – die Arbeit an unserer Zeitschrift schreitet mit neuem Schwung voran. Auf dem 20. Internationalen Kongress Renovabis, der vor wenigen Tagen zu Ende ging, war das kürzlich erschienene Heft 3/2016 „Polen in Europa“ ein wichtiges Gesprächsthema. In Vorbereitung befindet sich Heft 4/2016 „Migration – selbst gewählt und fremd bestimmt“, das im November erscheinen wird. Für die beiden ersten Ausgaben des Jahres 2017 sind die Schwerpunkte „Berge in Mittel- und Osteuropa“ und „Slowenien“ vorgesehen.

Christof Dahm