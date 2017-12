Aus der OWEP-Werkstatt

Cassandra Speer B. A., derzeit Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, hat sich in Ergänzung zu ihrer Analyse in OWEP 3/2017 „Freund oder Feind – Kirche und Populismus in Europa“ (Schwerpunkte: Polen und Ungarn) auch mit der Rolle der Kirchen im aktuellen politischen Geschehen in der Tschechischen Republik befasst. Ihr Beitrag „Eine vertane Chance?! – Die katholische Kirche in Tschechien“ findet sich hier.

Dr. Christof Dahm