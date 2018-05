Aktuelles aus der OWEP-Redaktion

Endlich ist der lange erwartete Frühling gekommen, und inzwischen liegt auch das neue Heft „Wege zur Versöhnung“ vor. Die Thematik greift das diesjährige Jahresthema von Renovabis „miteinander.versöhnt.leben. Gemeinsam für ein solidarisches Europa“ auf und enthält eine Reihe vertiefender Beiträge und Dokumente.

Über die kommenden Hefte hat die OWEP-Redaktion am 12. April bei ihrer Sitzung in Darmstadt in der Geschäftsstelle des Deutschen Polen-Instituts beraten. Heft 3/2018 wird dem Thema „Europa und der Islam“ gewidmet sein, Heft 4/2018 das Land Montenegro behandeln.

Christof Dahm