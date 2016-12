Aktuelles aus der OWEP-"Werkstatt"

Am 10. Juli hat sich zum dritten Mal in diesem Jahr die OWEP-Redaktion getroffen. Im Mittelpunkt standen die Planungen für die zweite Jahreshälfte 2014. In wenigen Wochen wird das Heft „Wege und Straßen“ erscheinen, das sowohl Straßen in Städten als auch große Handelswege vorstellen wird (u. a. die „Via regia“, die Bernsteinstraße und die Seidenstraße). Das vierte Heft wird sich den Entwicklungen in der Ukraine widmen.

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern schöne sommerliche Tage!

Christof Dahm

(Redakteur vom Dienst)