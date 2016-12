Aktuelles aus der OWEP-"Werkstatt"

Papst Franziskus hat mehrfach den Menschenhandel als „moderne Form der Sklaverei im 21. Jahrhundert“ scharf verurteilt. In erster Linie zählen Frauen und Kinder zu den Opfern, und besonders sexuelle Ausbeutung in Form von Zwangsprostitution gehört zu den erschreckenden, leider häufig verdrängten Formen eines Systems, dem Millionen Menschen ausgeliefert sind. Anfang Mai erscheint Ausgabe 2/2015 unserer Zeitschrift, in der Experten und Vertreter von Hilfsorganisationen zu Wort kommen, aber auch den Opfern eine Stimme gegeben wird.

Christof Dahm

(Redakteur vom Dienst)