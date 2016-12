Besuch im Verlag Friedrich Pustet

Im Rahmen der jährlichen Gespräche der OWEP-Redaktion mit dem Verlag Friedrich Pustet bot der Verlagsleiter, Fritz Pustet, am 13. März den Mitgliedern der OWEP-Redaktion einen Einblick in die Produktionshallen des Verlags in Regensburg. Auf dem Bild erläutert Herr Pustet Einzelheiten des Druckvorgangs.