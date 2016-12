OWEP 2013 - eine Vorschau

Erstmals in diesem Jahr hat die OWEP-Redaktion am 17. Januar in Freising getagt und wünscht den Leserinnen und Lesern alles Gute für 2013!

In diesem Jahr wird die Zeitschrift folgende Themenschwerpunkte behandeln:

Heft 1: Migrationsströme in Europa und ihre Folgen

Fast täglich zeigt das Fernsehen erschütternde Bilder von Menschen auf der Flucht, meist in der Dritten Welt. Über ähnliche Erlebnisse, wenn auch insgesamt weniger dramatisch, können viele Ost- und Südosteuropäer berichten. Die politisch-gesellschaftlichen Veränderungen nach dem Zusammenbruch des „Ostblocks“ haben bis heute tiefgreifende Spuren hinterlassen:

Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, und gerade die jüngere Generation hat die Heimatländer auf der Suche nach Arbeit verlassen. Allein für die Ukraine geht man von mehreren Millionen Menschen aus, die vorübergehend oder auf Dauer in Westeuropa leben. Seltener ist der umgekehrte Weg, d. h. Menschen aus dem Westen Europas lassen sich im Osten nieder, die Zahlen gehen aber nach oben.

Die erste OWEP-Ausgabe wird sich mit den Ursachen und Folgen dieser modernen Völkerwanderung befassen. Das Heft bietet neben einer einführenden Analyse des Phänomens „Migration“ von Prof. Dr. Jochen Oltmer (Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Osnabrück) Beiträge u. a. zu Bosnien und Herzegowina, Russland und der Ukraine, bei denen auch die Binnenmigration zu Städten wie Sarajevo und Moskau beschrieben wird. Dr. Andreas Fisch (Sozialinstitut Kommende Dortmund) wird die Position der Kirche und ihren Einsatz für die Migranten vorstellen. Wichtig ist es daran zu erinnern, dass es immer um konkrete Einzelschicksale geht, unabhängig davon, ob der Migrant positive oder negative Erfahrungen in seinem neuen Lebensumfeld macht. In zwei Erfahrungsberichten schildern Betroffene ihrer Situation, eine in Deutschland lebender Serbe und ein in Polen lebender Deutscher.

Das Heft wird Mitte Februar 2013 erscheinen.

Heft 2: Hafenstädte in Mittel- und Osteuropa

Seit jeher üben Hafenstädte am Meer einen ganz besonderen Reiz aus. Für den Reisenden aus dem Binnenland öffnen sie das Tor zur Welt, für den Ankömmling bieten sie den ersten Eindruck des Landes, das er jetzt betritt. Ganz unterschiedlich sind, wenn man nach Mittel- und Osteuropa blickt die Geschichte und die Geschichten um diese Städte. Einige haben Wurzeln in der Antike, andere gehen auf Planungen des Hochmittelalters oder der Neuzeit zurück; teils überwog die wirtschaftliche, teils die militärische Bedeutung. Schließlich haben sich immer wieder Schriftsteller und Dichter von der Atmosphäre dieser Orte inspirieren lassen. Einige Facetten möchte das Heft bieten. Neben einem übergreifenden Beitrag werden neun Hafenstädte vorgestellt, darunter Danzig, Odessa, Riga und Triest.

Das Heft wird Mitte Mai 2013 erscheinen.

Weiterhin sind vorgesehen:

Heft 3: Länderheft „Kroatien“ (August 2013)

Heft 4: Sport – Nation – Politik (November 2013)

Künftig werden die Hefte in äußerlich etwas veränderter Gestalt erscheinen. Lassen Sie sich überraschen!

Christof Dahm (Redakteur vom Dienst)