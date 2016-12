OWEP auf dem 18. Internationalen Kongress Renovabis

Unsere Zeitschrift wird von Lesern aus ganz Europa wahrgenommen. Auf dem 18. Internationalen Kongress Renovabis zum Thema „Kirche – Medien – Öffentliche Meinung“, bei dem zwischen dem 3. und 5. September ca. 350 Teilnehmer aus 30 Ländern in Freising zusammenkamen, waren die Hefte am Informationsstand eine begehrte Lektüre. Das Foto entstand vor Beginn des Kongresses – während der Veranstaltung waren alle Hefte in den Händen interessierter Leser.