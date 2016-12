Podiumsdiskussion „Kroatien – Mehr als ein Reiseland“ im Münchner PresseClub

Seit dem 1. Juli 2013 gehört Kroatien der Europäischen Union an. Vielen Bürgerinnen und Bürgern Mittel- und Westeuropas ist das Land zwar als Reiseziel schon lange bekannt, es werden aber auch Erinnerungen an den Zerfall Jugoslawiens und die damit verbundenen kriegerischen Auseinandersetzungen wach, die kaum mehr als zwanzig Jahre zurückliegen. Wie sieht sich das Land heute in Europa, wie wird es von außen wahrgenommen? Darüber wollen wir mit Ihnen und ausgewiesenen Experten am 17. Oktober 2013 im Münchner PresseClub diskutieren.

Nähere Informationen finden Sie in der Einladung, die als PDF zur Verfügung steht.

Ihre Anmeldung erbitten wir bis zum 15. Oktober an da@renovabis.de oder unter Tel.: 08161/5309-70.

Datum:

Donnerstag, 17. Oktober 2013, 19:30 - 21:00 Uhr

Veranstaltungsort:

PresseClub München, Marienplatz 22, 80331 München

Veranstalter:

Solidaritätsaktion Renovabis

Redaktion „OST-WEST. Europäische Perspektiven“

Südosteuropa-Gesellschaft