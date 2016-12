Podiumsdiskussion: Polen in Europa - Zwischen Integration und Isolation

Polen ist ein Teil Europas und für Deutschland ein Nachbar, zu dem aus historischen Gründen eine besondere Beziehung besteht. Das Verhältnis der beiden Länder hat sich im vergangenen Jahr eingetrübt, wobei neben den Entwicklungen in Polen auch die gesamteuropäischen Auseinandersetzungen zum Thema „Flüchtlingskrise“ eine Rolle spielen. OWEP 3/2016 hat sich ausführlich mit der Rolle Polens in Europa befasst. Es bildete auch den Hintergrund für die Podiumsdiskussion am 27. Oktober 2016, über deren Verlauf der Bericht auf der Homepage von Renovabis informiert.