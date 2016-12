„Traum – Zweifel – Wirklichkeit. Europa 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg“

Die Podiumsdiskussion der Redaktion der Zeitschrift OST-WEST. Europäische Perspektiven (OWEP) und Renovabis., die in Zusammenarbeit mit der Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen am 10. April 2014 im August-Pieper-Haus durchgeführt wurde, sollte die Entwicklung Europas in den vergangenen einhundert Jahren in den Blick nehmen und Perspektiven für Europa im 21. Jahrhundert andeuten. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine verschoben dann jedoch die Akzente der Veranstaltung. Lesen Sie hierzu auch einen detaillierten Veranstaltungsbericht.