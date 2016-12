Neues aus der Redaktion

Am 15. Januar tagte erstmals im neuen Jahr die Redaktion und befasste sich mit den Planungen für die kommenden Hefte. Das zuletzt erschienene Heft zur Ukraine erfreut sich nach wie vor sehr großen Zuspruchs, was sicher auch auf die weiterhin geltende Aktualität der Thematik zurückzuführen ist. Die Situation in der Ukraine und die Rolle Russlands in der Krisenregion werden auch 2015 in unserer Zeitschrift aufgegriffen werden.

Zunächst aber steht ein Themenheft zu einem in Deutschland nur wenig bekannten Land an. Heft 1/2015, das in Kürze erscheinen wird, ist der Republik Makedonien gewidmet. Schon über den Namen des in Südosteuropa liegenden Staates besteht Uneinigkeit, denn neben „Makedonien“ ist im deutschen Sprachgebrauch auch die Form „Mazedonien“ häufig. Auf internationaler Ebene wird die Bezeichnung „Former Yugoslav Republic of Macedonia“ (abgekürzt FYROM) verwendet. Warum das so ist, können Sie im Heft nachlesen. Dort erhalten Sie viele weitere Informationen über ein Land, dessen reiche Kultur und landschaftliche Schönheiten es zu entdecken gilt. Einen kleinen Vorgeschmack vermitteln das beigefügte Bild vom Ohrid-See mit dem Kloster des heiligen Kliment (Clemens) von Ohrid bzw. die zahlreichen Beiträge der aktuellen Domradio-Sendung aus der Reihe “weltweit”, die Sie hier anhören können.

Christof Dahm