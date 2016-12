Neuigkeiten aus der OWEP-Redaktion

In der vergangenen Woche hat die Redaktion getagt und über die beiden kommenden Hefte diskutiert. Heft 3/2015 wird Mitte August erscheinen und trägt den Titel „Russland – Bedrohung oder Partner?“ In mehrfacher Hinsicht setzt es die Thematik des Ukraine-Heftes (Heft 4/2014) fort – ein Themenfeld, das uns alle sicher noch lange in Atem halten wird. Heft 4/2015 wird sich unter der Überschrift „Unbekannte Vielfalt. Religiöse Gruppen in Europa“ einem ganz anderen Themenbereich widmen. Die europäische Religionskarte war schon immer sehr bunt, und gerade in den letzten Jahrzehnten sind viele neue Farbtupfer hinzugekommen. Einige davon wird das Heft vorstellen und versuchen, die Entwicklung zur religiösen Vielfalt zu deuten.

Viele Leserinnen und Leser werden sicher in Kürze einen Sommerurlaub antreten oder sind bereits zur Erholung verreist. Die OWEP-Redaktion schickt allen, die unterwegs sind, oder die Ferien zuhause verbringen, aus der „Rosenstadt“ Freising einen kleinen Gruß.

Christof Dahm

(Redakteur vom Dienst)