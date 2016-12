Präsentation der neuen Ausgabe von OWEP

“Fremder Nachbar? - Die Tschechische Republik” - so lautet der Titel des aktuellen OWEP-Heftes, das am 29. November von 16 bis 17 Uhr in der Tschechischen Mission in München vorgestellt wird. Mit dabei sein werden der Renovabis-Geschäftsführer Dr. Gerhard Albert, der Leiter der Tschechischen Mission Pfarrer Bohuslav Švehla und OWEP-Redakteur Dr. Christof Dahm.

Im Rahmen der Präsentation findet ein Gespräch zum Titelthema statt. Teilnehmer sind der Generalkonsul der Tschechischen Republik Josef Hlobil, der Landtagsabgeordnete Joachim Unterländer und die Studentin Marie Talířová. Moderator ist der Bundesgeschäftsführer der Ackermann-Gemeinde Matthias Dörr.

Anmeldung bis zum 27. November unter anmelden@ackermann-gemeinde.de oder unter Tel.: 089 - 27 29 420.

Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem zweisprachigen Gottesdienst.

Datum:

Donnerstag, 29. November 2012, 16 - 17 Uhr

Veranstaltungsort:

Tschechische Mission in München, Dachauer Straße 23, 80335 München, Saal “Velehrad” (4.OG)